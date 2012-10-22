Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Encha o seu espaço com música e estilo
Na sua secretária ou em qualquer outro lado, este altifalante de base Philips DS3020/12 fornece um som cristalino que enche o seu espaço pessoal. Sincronize o seu iPhone/ iPod com o seu PC. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.
para iPod/iPhone
Alimentado a pilhas/CA
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.
Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita no seu iPod ou iPhone enquanto ele carrega e é sincronizado com o seu PC via USB – e desfrute de uma qualidade de som superior juntamente com uma comodidade totalmente imbatível. As grandes músicas podem ser reproduzidas continuamente – sem ficar sem energia.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.5
de 5
44
Críticas
93%
recomendam este produto
Groov14
22/10/2012
España
Excelente
Practico, facil de usar, y excelente diseño, lo recomendaria!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3020 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3020 altavoz base
ricmarlop
19/12/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3020 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3020 altavoz base
Sculora
27/07/2012
United Kingdom
Great Dock from such a small product.
Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3020 docking speaker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS3020 docking speaker