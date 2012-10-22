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Descontinuado

altifalante de base

DS3020/12

4.5

| (44) Críticas | 93% recomendam este produto

Encha o seu espaço com música e estilo

Na sua secretária ou em qualquer outro lado, este altifalante de base Philips DS3020/12 fornece um som cristalino que enche o seu espaço pessoal. Sincronize o seu iPhone/ iPod com o seu PC. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

Ver todos os benefícios

com este altifalante de base

Encha o seu espaço com música e estilo

  • para iPod/iPhone

  • Alimentado a pilhas/CA

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Sincronização do PC com o seu iPod/iPhone

Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita no seu iPod ou iPhone enquanto ele carrega e é sincronizado com o seu PC via USB – e desfrute de uma qualidade de som superior juntamente com uma comodidade totalmente imbatível. As grandes músicas podem ser reproduzidas continuamente – sem ficar sem energia.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

44

Críticas

93%

recomendam este produto

22/10/2012

España

España

Excelente

Practico, facil de usar, y excelente diseño, lo recomendaria!

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Esta avaliação foi feita para DS3020 altavoz base

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19/12/2011

España

España

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27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Dock from such a small product.

Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.

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Esta avaliação foi feita para DS3020 docking speaker

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