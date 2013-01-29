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Descontinuado

altifalante de base

DS7550/12

4.3

| (34) Críticas | 91% recomendam este produto

Concebido para percorrer o mundo consigo

Compacto e muito portátil, este leitor Philips DS7550/12 não é leve no que diz respeito ao desempenho de som. Concebido para viajar, ele dispõe de uma bateria recarregável de longa duração, um acabamento robusto em alumínio e um estojo de transporte.

Ver todos os benefícios

com este altifalante de base

Concebido para percorrer o mundo consigo

  • para iPod/iPhone

  • Bateria recarregável

Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção

Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo

Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo

Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

34

Críticas

91%

recomendam este produto

29/01/2013

España

España

Muy buen producto

Es un altavoz genial, muy buen sonido. El único problema, es que me he pasado a Iphone 5 y ya no me vale el conector de 32pins de apple, y por lo visto los adaptadores no valen en estos productos, así que tengo que utilizar el conector mini-jack. Por el resto perfecto

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28/02/2011

España

España

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05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

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