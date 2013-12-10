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Descontinuado
Qualidade de som e estilo excepcionais
O altifalante de base elegante e chique da Philips emite um som fabuloso do seu iPhone/iPod com a tecnologia PureDigital. Desfrute de um controlo avançado com um sensor de proximidade e telecomando intuitivo que complementam o design e o acabamento do altifalante.
A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.
Design de som inteligente proporciona-lhe a melhor reprodução de graves possível. O volume acústico atribuído a cada diafragma de gama média corresponde, na perfeição, aos requisitos acústicos do altifalante. Os tons baixos são profundos e definidos – fornecendo graves fortes e ricos.
As linhas simples e a sensualidade da cobertura posterior curvada são fabulosas – estas também criam uma estrutura acústica mais eficaz. Concebida cuidadosamente, a curva aumenta a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo substancialmente a ressonância interna e proporcionando uma reprodução de som mais precisa e natural. Pode desfrutar dos dois belos altifalantes e do som sensacional.
4.1
de 5
20
Críticas
80%
recomendam este produto
InaGarcia
10/12/2013
España
Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS8500 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS8500 altavoz base
MartaVal
08/12/2013
España
Me gusta mucho
Tras buscar multitud de información sobre altavoces para escuchar música desde mi Iphone, me decidí por este modelo y estoy gratamente satisfecha. La calidad es buena y tiene una batería que hace no depender de la red eléctrica.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS8500 altavoz base
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS8500 altavoz base
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS8500 docking speaker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DS8500 docking speaker