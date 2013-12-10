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Descontinuado

altifalante de base

DS8500/12

4.1

| (20) Críticas | 80% recomendam este produto

Qualidade de som e estilo excepcionais

O altifalante de base elegante e chique da Philips emite um som fabuloso do seu iPhone/iPod com a tecnologia PureDigital. Desfrute de um controlo avançado com um sensor de proximidade e telecomando intuitivo que complementam o design e o acabamento do altifalante.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Qualidade de som e estilo excepcionais

Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som

Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som

A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.

Volume acústico ideal para corresponder aos requisitos dos altifalantes

Design de som inteligente proporciona-lhe a melhor reprodução de graves possível. O volume acústico atribuído a cada diafragma de gama média corresponde, na perfeição, aos requisitos acústicos do altifalante. Os tons baixos são profundos e definidos – fornecendo graves fortes e ricos.

Parte posterior curvada com sensualidade para elegância e precisão sonora

As linhas simples e a sensualidade da cobertura posterior curvada são fabulosas – estas também criam uma estrutura acústica mais eficaz. Concebida cuidadosamente, a curva aumenta a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo substancialmente a ressonância interna e proporcionando uma reprodução de som mais precisa e natural. Pode desfrutar dos dois belos altifalantes e do som sensacional.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

20

Críticas

80%

recomendam este produto

2

10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8500 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8500 altavoz base

08/12/2013

España

España

Me gusta mucho

Tras buscar multitud de información sobre altavoces para escuchar música desde mi Iphone, me decidí por este modelo y estoy gratamente satisfecha. La calidad es buena y tiene una batería que hace no depender de la red eléctrica.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8500 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8500 altavoz base

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8500 docking speaker

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8500 docking speaker

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