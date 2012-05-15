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Descontinuado
FC6144/01
Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza
Desfrute de um melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador de 7,2 V da Philips. O fluxo de ar ciclónico sem saco e o duplo sistema de filtragem garantem uma limpeza duradoura, enquanto a escova aerodinâmica assegura uma maior recolha de pó.
Bateria de 7,2 V
Sem saco, ciclónico
Acessório de bico e escova
O mini-aspirador da Philips é fácil e rápido de esvaziar e permite uma limpeza higiénica. O mini-aspirador Philips possui uma escova de desencaixe fácil, para que possa esvaziar o mini aspirador sem entrar em contacto com a sujidade.
Pode guardar o mini-aspirador Philips numa prática base para carregamento, montada numa parede ou colocada sobre uma mesa. Isto significa que o mini-aspirador, com a sua potente bateria recarregável, está sempre pronto a utilizar.
O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.
3.7
de 5
40
Críticas
cyborgdk
15/05/2012
Italia
Un ottimo prodotto, molto più di un aspirabriciole
Ho avuto altri aspirabriciole ma nessuno aveva minimamente la potenza di questo Philips, ha becchucci diversi per usarlo con una spazzolina o con una bocca più piccola ed è talmente potente da aspirare insetti senza lasciare scampo. In più ha una batteria che dura davvero tanto, lo metto sotto carica un paio di volte al mese pur usandolo giornalmente più volte. Unico neo la base di ricarica, a volte fa falso contatto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole
Nobbi78
06/02/2021
Deutschland
Funktionen gut
Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Felixxx
02/06/2020
Deutschland
Comprador verificado
Praktisch und immer parat
Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger