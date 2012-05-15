ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Descontinuado

MiniVacAspirador portátil

FC6144/01

3.7

| (40) Críticas

Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

Desfrute de um melhor resultado de limpeza com o potente mini aspirador de 7,2 V da Philips. O fluxo de ar ciclónico sem saco e o duplo sistema de filtragem garantem uma limpeza duradoura, enquanto a escova aerodinâmica assegura uma maior recolha de pó.

Ver todos os benefícios

Sem saco, fluxo de ar ciclónico e escova aerodinâmica

Mini-aspirador potente para um melhor resultado de limpeza

  • Bateria de 7,2 V

  • Sem saco, ciclónico

  • Acessório de bico e escova

Bico de desencaixe fácil para esvaziamento simples

Bico de desencaixe fácil para esvaziamento simples

O mini-aspirador da Philips é fácil e rápido de esvaziar e permite uma limpeza higiénica. O mini-aspirador Philips possui uma escova de desencaixe fácil, para que possa esvaziar o mini aspirador sem entrar em contacto com a sujidade.

Base de carga fina (p/ parede ou mesa)

Base de carga fina (p/ parede ou mesa)

Pode guardar o mini-aspirador Philips numa prática base para carregamento, montada numa parede ou colocada sobre uma mesa. Isto significa que o mini-aspirador, com a sua potente bateria recarregável, está sempre pronto a utilizar.

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

40

Críticas

15/05/2012

Italia

Italia

Un ottimo prodotto, molto più di un aspirabriciole

Ho avuto altri aspirabriciole ma nessuno aveva minimamente la potenza di questo Philips, ha becchucci diversi per usarlo con una spazzolina o con una bocca più piccola ed è talmente potente da aspirare insetti senza lasciare scampo. In più ha una batteria che dura davvero tanto, lo metto sotto carica un paio di volte al mese pur usandolo giornalmente più volte. Unico neo la base di ricarica, a volte fa falso contatto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole

06/02/2021

Deutschland

Deutschland

Funktionen gut

Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

02/06/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Praktisch und immer parat

Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis