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Descontinuado
FC6150/01
Elimina pó e sujidade visíveis.
O aspirador portátil da Philips torna a limpeza diária rápida e simples. Este inclui baterias recarregáveis para mobilidade máxima e os acessórios incluídos permitem-lhe limpar superfícies delicadas e alcançar os cantos mais difíceis.
3,6 V
Branco
2 acessórios
O sistema de filtragem duplo assegura que a sujidade não volta a sair depois de ser recolhida. O primeiro filtro boqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais finas.
As baterias NiMH do aspirador portátil asseguram uma potência de longa duração resistente, em comparação com outros tipos de baterias que desenvolvem efeito de memória.
Graças às suas baterias recarregáveis poderá limpar em qualquer local, sem ser restringido por uma tomada elétrica.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.5
de 5
11
Críticas
O.A.
13/07/2020
Nederland
Philips MiniVac Kruimelzuiger FC6150/01 3,6 V Wit
Prima , handig krachtig product, makkelijk te gebruiken en efficient.
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Esta avaliação foi feita para FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
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Vlijtig
02/06/2020
Nederland
Prima kruimeldief
Simpel te hanteren kruimeldief voor kruimels, schilfers, haren en stof. Prijs/kwaliteitverhouding prima, vergeleken met andere kruimeldieven met hetzelfde vermogen.
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cagr
24/10/2016
Sverige
Comprador verificado
Helt ok att ha i bilen!
Gör det den ska för det priset och prestanda, använder den i bilen och det fungerar.
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Esta avaliação foi feita para MiniVac FC6150/01 Handdammsugare
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