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SSD

FM01SM140B/00

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A unidade interna SSD SATA III de 2,5 pol. da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

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  • 1 TB

  • Unidade de estado sólido

SSD com velocidades de transferência de dados ultra rápidas

A transferência de dados de alta velocidade da unidade de estado sólido da Philips reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

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