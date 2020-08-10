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Descontinuado

SSD

FM01SS050P/00

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

Dispositivo Plug & Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

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Troque ficheiros num instante!

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

  • 1 TB

  • Unidade de estado sólido

Tampa protectora integrada para a sua conveniência

Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora está integrada no design do produto, ficando sempre presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta fazer deslizar a tampa para trás.

Sincronização de ficheiros completa entre o PC e o UFD

Com a sincronização de todos os ficheiros no seu PC, é possível aceder e trabalhar com os seus documentos em qualquer local, bastando para isso alguns cliques no rato.

Embalagem com abertura fácil

As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

Especificações técnicas

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