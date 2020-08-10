Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
FM01SS050P/00
Dispositivo Plug and Play fácil de usar!
Dispositivo Plug & Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
1 TB
Unidade de estado sólido
Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora está integrada no design do produto, ficando sempre presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta fazer deslizar a tampa para trás.
Com a sincronização de todos os ficheiros no seu PC, é possível aceder e trabalhar com os seus documentos em qualquer local, bastando para isso alguns cliques no rato.
As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.
Críticas