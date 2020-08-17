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Descontinuado

SSD

FM02SS050P/00

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna as suas operações diárias mais fluídas com uma melhor capacidade de resposta do sistema. A SSD também oferece desempenho de carregamento instantâneo, o que significa tempos de arranque e carregamento de aplicações mais rápidos.

Ver todos os benefícios

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

  • 2 TB

  • Unidade de estado sólido

A compressão automática de todos os ficheiros poupa espaço

Poupe espaço através da compressão automática de todos os ficheiros que coloca na unidade flash USB

Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

SSD com velocidades de transferência de dados ultra rápidas

A transferência de dados de alta velocidade da unidade de estado sólido da Philips reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

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