Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
FM02SS050P/00
Dispositivo Plug and Play fácil de usar!
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna as suas operações diárias mais fluídas com uma melhor capacidade de resposta do sistema. A SSD também oferece desempenho de carregamento instantâneo, o que significa tempos de arranque e carregamento de aplicações mais rápidos.
2 TB
Unidade de estado sólido
Poupe espaço através da compressão automática de todos os ficheiros que coloca na unidade flash USB
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
A transferência de dados de alta velocidade da unidade de estado sólido da Philips reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Críticas