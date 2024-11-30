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        Unidade Flash USB

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Avaliaç.

        Pequeno, leve, para usar em todo o lado

        Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição Pico da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque ficheiros num instante!

        Pequeno, leve, para usar em todo o lado

        • 128 GB

        • Edição Pico 2.0

        Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

        Design elegante e leve

        Concebido para ser fino e leve. Este design compacto e elegante permite-lhe levar os seus dados para qualquer lado. Tenha à mão os seus documentos e ficheiros multimédia sempre que precisar.

        Unidade USB moderna com design colorido

        Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

        Especificações técnicas

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        Críticas

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        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Comprador verificado

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Pontos positivos

        -

        Pontos negativos

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Esta avaliação foi feita para FM12FD85B USB-flashdrive

        Data de utilização 2024-10-30

        Esta avaliação foi feita para FM12FD85B USB-flashdrive

        Data de utilização 2024-10-30

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