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FM12FD85B/00
Pequeno, leve, para usar em todo o lado
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição Pico da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
128 GB
Edição Pico 2.0
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Concebido para ser fino e leve. Este design compacto e elegante permite-lhe levar os seus dados para qualquer lado. Tenha à mão os seus documentos e ficheiros multimédia sempre que precisar.
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento
2.0
de 5
1
Avaliaç.
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Comprador verificado
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Pontos positivos
-
Pontos negativos
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Esta avaliação foi feita para FM12FD85B USB-flashdrive
Data de utilização 2024-10-30
Esta avaliação foi feita para FM12FD85B USB-flashdrive
Data de utilização 2024-10-30