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        Descontinuado

        SSD

        FM25SM130B/00

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

        Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

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        Troque ficheiros num instante!

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

        • 256 GB

        • Unidade de estado sólido

        Unidade USB moderna com design colorido

        Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

        Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

        Capacidade de armazenamento de 256 GB para grandes ficheiros de dados

        Os práticos 256 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

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