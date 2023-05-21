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        Unidade Flash USB

        FM32FD06G/00

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

        Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição VIVID da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque ficheiros num instante!

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

        • 32GB

        • Edição Vivid 2.0

        • Embalagem de 5

        Capacidade de armazenamento de 32 GB para grandes ficheiros de dados

        Os práticos 32 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

        Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

        Unidade USB moderna com design colorido

        Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

        Especificações técnicas

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