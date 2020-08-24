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        Descontinuado

        Unidade Flash USB

        FM32FD170D/00

        Pequeno, leve, para usar em todo o lado

        Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição MOTION da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque ficheiros num instante!

        Pequeno, leve, para usar em todo o lado

        • 32GB

        • Motion Edition 2.0

        • Embalagem de 2

        Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

        Embalagem com abertura fácil

        As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

        Design colorido moderno

        Escolha uma cor moderna: cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e diversão

        Especificações técnicas

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