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Descontinuado
FM32FD170D/00
Pequeno, leve, para usar em todo o lado
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição MOTION da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
32GB
Motion Edition 2.0
Embalagem de 2
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.
Escolha uma cor moderna: cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e diversão
Críticas