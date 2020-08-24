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Descontinuado
FM32FD175D/00
Pequeno, leve, para usar em todo o lado
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição MOTION da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
32GB
Motion Edition 3.2
Embalagem de 2
Um atraente indicador LED indica-lhe que a unidade está devidamente ligada e a funcionar e pulsa mais rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua memória.
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento
Escolha uma cor moderna: cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e diversão
Críticas