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        Descontinuado

        Cartões SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Críticas

        Pequeno, leve, para usar em todo o lado

        Este cartão de formato Micro SDHC compacto suporta uma capacidade de memória de 32 GB com UHS-I U1 de classe 10 incluído. O produto é uma embalagem de 2 com adaptador.

        Ver todos os benefícios

        Micro SDHC de 32 GB com adaptador

        Pequeno, leve, para usar em todo o lado

        • 32GB

        • Classe 10

        • UHS-I

        • Embalagem de 2

        Capacidade de armazenamento de 32 GB para grandes ficheiros de dados

        Os práticos 32 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

        Velocidades de transferência super rápidas com cartões SDHC de classe 10

        Graças ao desempenho de classe 10 e às velocidades de transferência rápidas deste cartão SDHC, agora não precisa de esperar muito pela conclusão das transferências de dados!

        Especificações técnicas

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        Críticas

        Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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        1.0

        de 5

        2

        Críticas

        5
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        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Esta avaliação foi feita para FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Data de utilização 2025-05-17

        Esta avaliação foi feita para FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Data de utilização 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Pontos positivos

        aucun

        Pontos negativos

        produit non fiable

        Esta avaliação foi feita para FM32MP45D Cartes SDHC

        Data de utilização 2023-07-23

        Esta avaliação foi feita para FM32MP45D Cartes SDHC

        Data de utilização 2023-07-23

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