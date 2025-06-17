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Descontinuado
FM32MP45D/00
Pequeno, leve, para usar em todo o lado
Este cartão de formato Micro SDHC compacto suporta uma capacidade de memória de 32 GB com UHS-I U1 de classe 10 incluído. O produto é uma embalagem de 2 com adaptador.
32GB
Classe 10
UHS-I
Embalagem de 2
Os práticos 32 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.
Graças ao desempenho de classe 10 e às velocidades de transferência rápidas deste cartão SDHC, agora não precisa de esperar muito pela conclusão das transferências de dados!
1.0
de 5
2
Críticas
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Esta avaliação foi feita para FM32MP45D Tarjetas SDHC
Data de utilização 2025-05-17
Esta avaliação foi feita para FM32MP45D Tarjetas SDHC
Data de utilização 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Pontos positivos
aucun
Pontos negativos
produit non fiable
Esta avaliação foi feita para FM32MP45D Cartes SDHC
Data de utilização 2023-07-23
Esta avaliação foi feita para FM32MP45D Cartes SDHC
Data de utilização 2023-07-23