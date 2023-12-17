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        SSD

        FM50SM140B/00

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

        Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A unidade interna SSD SATA III de 2,5 pol. da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

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        Troque ficheiros num instante!

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

        • 500 GB

        • Unidade de estado sólido

        SSD com velocidades de transferência de dados ultra rápidas

        A transferência de dados de alta velocidade da unidade de estado sólido da Philips reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

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