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FM50SS130B/00
Dispositivo Plug and Play fácil de usar!
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A unidade interna SSD SATA III de 2,5 pol. da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
500 GB
Unidade de estado sólido
A transferência de dados de alta velocidade da unidade de estado sólido da Philips reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Críticas