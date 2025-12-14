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Descontinuado

Unidade Flash USB

FM51FD001B/00

1

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Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

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  • 512 GB

  • Edição Vivid 3.0

Unidade USB moderna com design colorido

Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

Tampa protectora integrada para a sua conveniência

Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora está integrada no design do produto, ficando sempre presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta fazer deslizar a tampa para trás.

Embalagem com abertura fácil

As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

Especificações técnicas

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Críticas

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2

14/12/2025

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

USB-Stick

Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!

Esta avaliação foi feita para FM51FD001B USB-Stick

Data de utilização 2025-11-14

Esta avaliação foi feita para FM51FD001B USB-Stick

Data de utilização 2025-11-14

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