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Descontinuado
FM51FD001B/00
Dispositivo Plug and Play fácil de usar!
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
512 GB
Edição Vivid 3.0
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento
Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora está integrada no design do produto, ficando sempre presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta fazer deslizar a tampa para trás.
As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Comprador verificado
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Esta avaliação foi feita para FM51FD001B USB-Stick
Data de utilização 2025-11-14
Esta avaliação foi feita para FM51FD001B USB-Stick
Data de utilização 2025-11-14