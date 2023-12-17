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FM51FD175B/00
Dispositivo Plug and Play fácil de usar!
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição SNOW da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
512 GB
Edição Motion 3.2
USB tipo C
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Os práticos 512 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento
Críticas