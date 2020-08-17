ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

SSD

FM51FD75B/00

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição SNOW da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

Ver todos os benefícios

Troque ficheiros num instante!

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

  • 512 GB

  • Edição Snow 3.0

Transferência de dados rápida com USB 3.0 de alta velocidade

A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

Capacidade de armazenamento de 512 GB para grandes ficheiros de dados

Os práticos 512 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

Unidade USB moderna com design colorido

Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis