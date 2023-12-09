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        Cartões SDXC

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Avaliaç.

        Pequeno, leve, para usar em todo o lado

        Este cartão de formato Micro SDXC compacto suporta uma capacidade de memória de 64 GB com UHS-I U1 de classe 10 incluído. O produto é uma embalagem de 2 com adaptador.

        Ver todos os benefícios

        Formato Micro SDXC com adaptador

        Pequeno, leve, para usar em todo o lado

        • 64 GB

        • Classe 10

        • UHS-I

        • Embalagem de 2

        Capacidade de armazenamento de 64 GB para grandes ficheiros de dados

        Os práticos 64 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

        Especificações técnicas

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        Críticas

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        1.0

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        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Comprador verificado

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Pontos positivos

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        1000

        Esta avaliação foi feita para FM64MP45D SDXC-kaarten

        Data de utilização 2023-11-09

        Esta avaliação foi feita para FM64MP45D SDXC-kaarten

        Data de utilização 2023-11-09

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