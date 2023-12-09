Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
FM64MP45D/00
Pequeno, leve, para usar em todo o lado
Este cartão de formato Micro SDXC compacto suporta uma capacidade de memória de 64 GB com UHS-I U1 de classe 10 incluído. O produto é uma embalagem de 2 com adaptador.
64 GB
Classe 10
UHS-I
Embalagem de 2
Os práticos 64 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
boosman
09/12/2023
Nederland
Comprador verificado
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Pontos positivos
0
Pontos negativos
1000
Esta avaliação foi feita para FM64MP45D SDXC-kaarten
Data de utilização 2023-11-09
Esta avaliação foi feita para FM64MP45D SDXC-kaarten
Data de utilização 2023-11-09