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A nossa filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, carvão ativado e pré-filtro garante que fica protegido contra bactérias, pólen, poeiras, PM2,5, pelo dos animais de estimação e gases.
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