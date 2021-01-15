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Descontinuado

PowerLifeFerro a vapor

GC2991/30

4.5

| (48) Críticas | 92% recomendam este produto

1 prémio

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desapontará. Com uma base SteamGlide anti-riscos, uma saída de vapor de alto desempenho e função Calc-Clean incorporada, este ferro proporciona-lhe um desempenho duradouro.

Ver todos os benefícios

Vida útil 4 vezes mais longa com a base SteamGlide*

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • 2300 W

  • Vapor contínuo de 40 g/min.

  • Jacto de vapor de 145 g

  • Base do ferro SteamGlide

2300 W para aquecer rapidamente

2300 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Jacto de super vapor de até 145 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 40 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 40 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.5

de 5

48

Críticas

92%

recomendam este produto

3

15/01/2021

España

España

Excelente planchado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.

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15/11/2020

España

España

Comprador verificado

Perfecta

No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color

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27/10/2020

España

España

Sorpendida

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Estoy muy sorprendida de esta plancha es increíble. Y con esto quiero decir es ligera no pesa y a la primera quita las arrugas me encanta. Y el vapor no Mancha ni nada

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