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Descontinuado
Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desapontará. Com uma base SteamGlide anti-riscos, uma saída de vapor de alto desempenho e função Calc-Clean incorporada, este ferro proporciona-lhe um desempenho duradouro.
2300 W
Vapor contínuo de 40 g/min.
Jacto de vapor de 145 g
Base do ferro SteamGlide
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Prémios
4.5
de 5
48
Críticas
92%
recomendam este produto
Otramalamama
15/01/2021
España
Excelente planchado
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.
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Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
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Rosaza
15/11/2020
España
Comprador verificado
Perfecta
No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color
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Vero de carolis
27/10/2020
España
Sorpendida
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Estoy muy sorprendida de esta plancha es increíble. Y con esto quiero decir es ligera no pesa y a la primera quita las arrugas me encanta. Y el vapor no Mancha ni nada
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Testado em comparação com a base antiaderente da Philips