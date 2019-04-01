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Descontinuado

SENSEO® HD7810/62

HD7810/62

4

| (515) Críticas | 84% recomendam este produto

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Críticas

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4.0

de 5

515

Críticas

84%

recomendam este produto

01/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Senseo number 6

This is the sixth Senseo machine I have bought. They seem to have obsolescence built in and stop working after 2-3 years. The quadrantes being the worst of all. As a new machine it works exceptionally well. The 2 large cup reservoir is a bit of a drawback. The strength control is a bonus. Once this one dies on me I am done with Senseo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SENSEO® Original Coffee pod machine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SENSEO® Original Coffee pod machine

26/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant machine

I have had this machine for years! It's just brilliant, I use pods if I fancy cappuccino or latte or with a coffee duck I can have my own favourite coffee. After a lot of use, the valve at the bottom of the reservoir has just started to leak - just a drip- so I'm going to buy another tank. If my machine failed, I would definitely buy another to replace it.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SENSEO® Original Coffee pod machine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SENSEO® Original Coffee pod machine

13/10/2019

France

France

Produit fiable et simple d'utilisation

Ce produit est d'un bon rapport qualité prix, grâce à sa robustesse. Facile d'entretien et d'utilisation, le prix des dosettes est également raisonnable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Original HD7810/61 Machine à café à dosettes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Original HD7810/61 Machine à café à dosettes

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