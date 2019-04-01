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Descontinuado
4.0
de 5
515
Críticas
84%
recomendam este produto
Duchy27
01/04/2019
United Kingdom
Comprador verificado
Senseo number 6
This is the sixth Senseo machine I have bought. They seem to have obsolescence built in and stop working after 2-3 years. The quadrantes being the worst of all. As a new machine it works exceptionally well. The 2 large cup reservoir is a bit of a drawback. The strength control is a bonus. Once this one dies on me I am done with Senseo
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Esta avaliação foi feita para SENSEO® Original Coffee pod machine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SENSEO® Original Coffee pod machine
Hespie
26/11/2016
United Kingdom
Brilliant machine
I have had this machine for years! It's just brilliant, I use pods if I fancy cappuccino or latte or with a coffee duck I can have my own favourite coffee. After a lot of use, the valve at the bottom of the reservoir has just started to leak - just a drip- so I'm going to buy another tank. If my machine failed, I would definitely buy another to replace it.
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Esta avaliação foi feita para SENSEO® Original Coffee pod machine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SENSEO® Original Coffee pod machine
Gaby44
13/10/2019
France
Produit fiable et simple d'utilisation
Ce produit est d'un bon rapport qualité prix, grâce à sa robustesse. Facile d'entretien et d'utilisation, le prix des dosettes est également raisonnable.
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Esta avaliação foi feita para Original HD7810/61 Machine à café à dosettes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Original HD7810/61 Machine à café à dosettes