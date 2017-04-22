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Wake-up Light

HF3461/01

3.8

| (57) Críticas

1 prémio

Comece o dia de forma agradável

O Wake-up Light acorda-o fácil e naturalmente, deixando-o com a energia de uma manhã de Verão. Baseando-se nos 100 anos de experiência de iluminação Philips, o Wake-up Light proporciona-lhe benefícios médicos comprovados.

Ver todos os benefícios

A luz que o desperta de forma natural

Comece o dia de forma agradável

A luz gradual afecta as hormonas energéticas de forma positiva

A luz gradual afecta as hormonas energéticas de forma positiva

A luz aumenta gradualmente em 30 minutos antes da hora de despertar: repousando sobre os seus olhos, afecta de forma positiva as hormonas energéticas e prepara o despertar do seu corpo, proporcionando uma sensação agradável.

Até 400 Lux para um despertar natural e leitura sem esforço

Até 400 Lux para um despertar natural e leitura sem esforço

O Wake-up Light (HF 3461) proporciona-lhe uma intensidade de luz até 400 Lux. Foi clinicamente comprovado que são precisas até 250 Lux para afectar as hormonas da energia, de tal modo que acorda pleno de energia. Para uma leitura sem esforço, precisa de um nível de iluminação de 300 a 400 Lux.

Três sons naturais ou bip agradável

Três sons naturais ou bip agradável

À hora programada, irá ouvir um som natural ou, se preferir, um bip agradável. Inicia-se rapidamente e demora um minuto e meio a atingir o nível de volume seleccionado. Pode escolher entre três sons naturais: pássaros na floresta, ondas da praia ou uma rã e um pato numa lagoa. O som aumenta gradualmente para um despertar lento e agradável. Quando o som atinge o nível de volume seleccionado, é mais fácil levantar-se.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Imagem de AWARD-612375

Críticas

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3.8

de 5

57

Críticas

22/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Loved this product

Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.

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Esta avaliação foi feita para HF3461/01 Wake-up Light

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22/04/2017

United Kingdom

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07/03/2017

France

France

Comprador verificado

J'utilise Ce Produit Depuis :plus de deux ans

Cela fait pas loin de 11 ans (au moins 7 ou 8 ans sûr) que j'ai ce réveil. Il fonctionne toujours aussi bien. Se réveiller doucement grâce à la lumière qui monte progressivement est vraiment agréable. On se réveille plus tranquillement, sans sursaut et sans être ébloui par la première lumière que l'on allume. Egalement le son de la radio (ou des différents sons de la nature) monte progressivement afin de se réveiller doucement, sans avoir la radio qui chante à tue-tête, nous réveillant en sursaut... Lorsque j'utilise un réveil "classique", j'ai l'impression de ne pas être aussi bien reposé qu'avec l'Eveil Lumière. ëtre réveillé d'un coup, sans ménagement, est devenu un supplice. J'aurais du mal à ma passer de ce réveil en douceur.

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