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HF3461/01
Comece o dia de forma agradável
O Wake-up Light acorda-o fácil e naturalmente, deixando-o com a energia de uma manhã de Verão. Baseando-se nos 100 anos de experiência de iluminação Philips, o Wake-up Light proporciona-lhe benefícios médicos comprovados.
A luz aumenta gradualmente em 30 minutos antes da hora de despertar: repousando sobre os seus olhos, afecta de forma positiva as hormonas energéticas e prepara o despertar do seu corpo, proporcionando uma sensação agradável.
O Wake-up Light (HF 3461) proporciona-lhe uma intensidade de luz até 400 Lux. Foi clinicamente comprovado que são precisas até 250 Lux para afectar as hormonas da energia, de tal modo que acorda pleno de energia. Para uma leitura sem esforço, precisa de um nível de iluminação de 300 a 400 Lux.
À hora programada, irá ouvir um som natural ou, se preferir, um bip agradável. Inicia-se rapidamente e demora um minuto e meio a atingir o nível de volume seleccionado. Pode escolher entre três sons naturais: pássaros na floresta, ondas da praia ou uma rã e um pato numa lagoa. O som aumenta gradualmente para um despertar lento e agradável. Quando o som atinge o nível de volume seleccionado, é mais fácil levantar-se.
Prémios
3.8
de 5
57
Críticas
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HF3461/01 Wake-up Light
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Fan79
22/04/2017
United Kingdom
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Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
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pepe209
07/03/2017
France
Comprador verificado
J'utilise Ce Produit Depuis :plus de deux ans
Cela fait pas loin de 11 ans (au moins 7 ou 8 ans sûr) que j'ai ce réveil. Il fonctionne toujours aussi bien. Se réveiller doucement grâce à la lumière qui monte progressivement est vraiment agréable. On se réveille plus tranquillement, sans sursaut et sans être ébloui par la première lumière que l'on allume. Egalement le son de la radio (ou des différents sons de la nature) monte progressivement afin de se réveiller doucement, sans avoir la radio qui chante à tue-tête, nous réveillant en sursaut... Lorsque j'utilise un réveil "classique", j'ai l'impression de ne pas être aussi bien reposé qu'avec l'Eveil Lumière. ëtre réveillé d'un coup, sans ménagement, est devenu un supplice. J'aurais du mal à ma passer de ce réveil en douceur.
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