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Descontinuado
HP6402/00
Aprecie as suas pernas suaves durante muito tempo
Mantenha as pernas suaves por mais tempo com esta depiladora da Philips. Remove o pêlo pela raiz para proporcionar a melhor depilação e pernas sem pêlos durante até quatro semanas.
Com capa de precisão
A capa de precisão coloca a depiladora na melhor posição para uma remoção de pêlo mais eficaz
Esta depiladora está equipada com um sistema de depilação eficiente que deixa a sua pele macia e sem pêlos durante semanas
O formato arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma remoção de pêlos confortável. E também é muito atractivo!
3.2
de 5
5
Críticas
elena66
24/02/2017
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6402/00 Epilatore
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lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
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michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6402/00 Epilatore
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