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Satinelle IceDepiladora

HP6492/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips

Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz significativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico também é suave para a pele sensível.

Ver todos os benefícios

Gelo e massagem para uma remoção de pêlos mais suave

Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips

  • Rosa

Aplicador de frio de encaixe

O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.

Cabeça de arrefecimento giratória

Segue os contornos do corpo para uma redução máxima da dor durante a depilação e para obter um efeito imediato de frescura e suavidade na pele.

Sistema de massagem integrado

Funciona com aplicador de frio para afastar a sensação de depilação.

Especificações técnicas

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09/11/2012

België

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Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

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