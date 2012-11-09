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Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips
Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz significativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico também é suave para a pele sensível.
Rosa
O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.
Segue os contornos do corpo para uma redução máxima da dor durante a depilação e para obter um efeito imediato de frescura e suavidade na pele.
Funciona com aplicador de frio para afastar a sensação de depilação.
5.0
de 5
1
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100%
recomendam este produto
Miemel
09/11/2012
België
Comprador verificado
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
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