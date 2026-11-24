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HQ3/40
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Lift & Cut
3 cabeças
Sistema de lâmina dupla: a primeira lâmina levanta, a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e preciso.
O sistema de lâminas levanta os pêlos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.
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