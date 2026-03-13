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Manuais e documentação

User Manual Philips Daily Collection Hand mixers

  • PDF ficheiro, 4.7 MB
  • 13 March 2026

A batedeira Philips ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros para toda a família. O seu motor potente de 400 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas de bater e pás para amassar tornam a massa mais pesada num trabalho leve.

  • PDF ficheiro
  • 27 September 2026

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