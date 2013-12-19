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        HR1560/80

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        Críticas

        19/12/2013

        España

        España

        INCREIBLE

        FACIL DE MANEJAR, UTIL E IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER COCINA

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        08/10/2012

        España

        España

        fantástica

        Es cómoda,manejable y fácil de usar,es rápida y me encanta.Su limpieza tambien es muy cómoda.Gracias por este producto.

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        23/04/2013

        France

        France

        Excellent produit, simple mais performant.

        Livré avec quelques accessoires, ce batteur est vite devenu indispensable dans la cuisine. Sa puissance est idéale pour pétrir la pâte à pain, par exemple. Je recommande ce produit sans aucune réserve.

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        Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1560/40 Batteur

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