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Descontinuado
HR1560/80
3.8
de 5
37
Críticas
mertxe72
19/12/2013
España
INCREIBLE
FACIL DE MANEJAR, UTIL E IMPRESCINDIBLE EN CUALQUIER COCINA
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1560/53 Amasadora de mano
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mccd
08/10/2012
España
fantástica
Es cómoda,manejable y fácil de usar,es rápida y me encanta.Su limpieza tambien es muy cómoda.Gracias por este producto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1560/53 Amasadora de mano
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Effraie
23/04/2013
France
Excellent produit, simple mais performant.
Livré avec quelques accessoires, ce batteur est vite devenu indispensable dans la cuisine. Sa puissance est idéale pour pétrir la pâte à pain, par exemple. Je recommande ce produit sans aucune réserve.
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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1560/40 Batteur
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