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  • Prepare facilmente especialidades caseiras
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Descontinuado

Batedeira

HR1564/03

3

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Prepare facilmente especialidades caseiras

A batedeira da Philips com suporte e taça ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 300 W, as 5 velocidades, as varas de bater e a grande taça irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.

Ver todos os benefícios

Batedeira com suporte e taça

Prepare facilmente especialidades caseiras

  • 300 W

  • 5 velocidades

  • Varas em aço inoxidável

  • Pás para massa, taça rotativa

Suporte para batedeira

Suporte para batedeira

Taça para quantidades grandes

Taça para quantidades grandes

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
2
1

02/09/2011

Nederland

Nederland

Radartjes in kom en in op apparaat schieten uit elkaar

Plastic vervormd dus de kom past niet goed meer, mixer is te zwaar voor de constructie dus de gardes gaan over de bodem van de kom. Gardes blijven niet goed in de mixer hangen. 2x gebruikt, dus niet tevreden, wel over de mixer maar niet over het geheel

Esta avaliação foi feita para HR1564/03 Mixer

Esta avaliação foi feita para HR1564/03 Mixer

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