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Descontinuado
HR1564/03
Prepare facilmente especialidades caseiras
A batedeira da Philips com suporte e taça ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 300 W, as 5 velocidades, as varas de bater e a grande taça irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.
300 W
5 velocidades
Varas em aço inoxidável
Pás para massa, taça rotativa
Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.
3.0
de 5
1
Avaliaç.
Sjomja
02/09/2011
Nederland
Radartjes in kom en in op apparaat schieten uit elkaar
Plastic vervormd dus de kom past niet goed meer, mixer is te zwaar voor de constructie dus de gardes gaan over de bodem van de kom. Gardes blijven niet goed in de mixer hangen. 2x gebruikt, dus niet tevreden, wel over de mixer maar niet over het geheel
Esta avaliação foi feita para HR1564/03 Mixer
Esta avaliação foi feita para HR1564/03 Mixer