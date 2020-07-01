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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Mais potência para resultados mais cremosos
A varinha Philips combina 650 watts de potência, a tecnologia de liquidificação ProMix e a função turbo para oferecer resultados cremosos mesmo nos preparados mais complicados. Graças aos acessórios compactos da picadora e batedor, esta agora também pica cebolas e bate natas.
650 W, pé metálico
ProMix
Copo de 0,5 l, picadora, batedor
2 velocidades incluindo turbo
Com o copo 0,5 L pode medir os ingredientes para as suas receitas, mas também pode liquidificar rapidamente sopas, purés ou batidos.
Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.
Com o motor potente de 650 W, é possível liquidificar praticamente todos os ingredientes.
4.3
de 5
24
Críticas
92%
recomendam este produto
mosquina
01/07/2020
Italia
Trita pure le nocciole
È esattamente quel che mi serviva: il tritatutto è potente e veloce, e trita persino le nocciole (la crema spalmabile è venuta omogenea e senza grumi; il pesto è pronto in tempi brevissimi); il mixer a immersione è perfetto per i passati (ho smesso di passare le verdure) e le vellutate. La frusta: la uso poco, preferendo le fruste (sempre Philips), che hanno due bracci anziché uno. Ma quando ho montato la panna nel contenitore incluso è stata questione di due minuti. Lo uso da quattro anni ed è come nuovo. Grazie.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Frullatore a immersione
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Frullatore a immersione
FRA1975
02/04/2017
Italia
Comprador verificado
FRULLATORE
Il prodotto risponde in pieno a quanto indicato nella descrizione. Inoltre ha anche un bel design.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Frullatore a immersione
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Frullatore a immersione
Kuregem
09/01/2020
België
Comprador verificado
Mooie design gaat samen met handig in gebruik
Krachtige motor voldoet aan al mijn verwachtingen voor huishoudelijk gebruik. Mixer is niet zwaar en ligt goed in de hand. Ik heb weinig plek in mijn keuken. Met de handige accessoires kan de staafmixer omgetoverd worden tot een gewone mixer en hakmachine.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Staafmixer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Staafmixer