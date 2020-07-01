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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Descontinuado

Daily CollectionVarinha

HR1625/00

4.3

| (24) Críticas | 92% recomendam este produto

Mais potência para resultados mais cremosos

A varinha Philips combina 650 watts de potência, a tecnologia de liquidificação ProMix e a função turbo para oferecer resultados cremosos mesmo nos preparados mais complicados. Graças aos acessórios compactos da picadora e batedor, esta agora também pica cebolas e bate natas.

Ver todos os benefícios

Varinha ProMix de 650 W com função turbo

Mais potência para resultados mais cremosos

  • 650 W, pé metálico

  • ProMix

  • Copo de 0,5 l, picadora, batedor

  • 2 velocidades incluindo turbo

Copo da varinha graduado de 0,5 L

Copo da varinha graduado de 0,5 L

Com o copo 0,5 L pode medir os ingredientes para as suas receitas, mas também pode liquidificar rapidamente sopas, purés ou batidos.

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.

Motor potente para preparação ideal dos alimentos

Motor potente para preparação ideal dos alimentos

Com o motor potente de 650 W, é possível liquidificar praticamente todos os ingredientes.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

24

Críticas

92%

recomendam este produto

3
2

01/07/2020

Italia

Italia

Trita pure le nocciole

È esattamente quel che mi serviva: il tritatutto è potente e veloce, e trita persino le nocciole (la crema spalmabile è venuta omogenea e senza grumi; il pesto è pronto in tempi brevissimi); il mixer a immersione è perfetto per i passati (ho smesso di passare le verdure) e le vellutate. La frusta: la uso poco, preferendo le fruste (sempre Philips), che hanno due bracci anziché uno. Ma quando ho montato la panna nel contenitore incluso è stata questione di due minuti. Lo uso da quattro anni ed è come nuovo. Grazie.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Frullatore a immersione

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Frullatore a immersione

02/04/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

FRULLATORE

Il prodotto risponde in pieno a quanto indicato nella descrizione. Inoltre ha anche un bel design.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Frullatore a immersione

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Frullatore a immersione

09/01/2020

België

België

Comprador verificado

Mooie design gaat samen met handig in gebruik

Krachtige motor voldoet aan al mijn verwachtingen voor huishoudelijk gebruik. Mixer is niet zwaar en ligt goed in de hand. Ik heb weinig plek in mijn keuken. Met de handige accessoires kan de staafmixer omgetoverd worden tot een gewone mixer en hakmachine.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Staafmixer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1625/00 Staafmixer

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