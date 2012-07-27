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Descontinuado

Daily CollectionLiquidificadora

HR2004/70

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Liquidificar é agora mais fácil

Esta liquidificadora Philips HR2004/70 combina um motor de 350 W, um jarro de 1,5 l e uma lâmina em estrela de 5 folhas para proporcionar resultados finais perfeitos. Agora é mais fácil liquidificar.

Ver todos os benefícios

Liquidificadora com lâmina em estrela, de 5 folhas e motor de 350 W

Liquidificar é agora mais fácil

  • 350 W

  • Jarro de plástico de 1,5 l

  • com filtro

  • 2 velocidades e "Pulse"

2 anos de garantia

2 anos de garantia

Garantia total de 2 anos.

Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça

Todas as peças laváveis na máquina de lavar a loiça

Todas as peças destacáveis podem ser lavadas na máquina de lavar a loiça.

Jarro inquebrável

Jarro inquebrável

Evite quebras com este jarro em plástico reforçado.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product & easy use/to clean

Fantastic sized jug, lots of power, easy to use, and easy to clean - what more could you ask for! The whole design of this blender is good, and delivers on all levels. I would happily recommend this model to anyone looking for a value for money product :-)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2004/70 Blender

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