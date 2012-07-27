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Descontinuado
Liquidificar é agora mais fácil
Esta liquidificadora Philips HR2004/70 combina um motor de 350 W, um jarro de 1,5 l e uma lâmina em estrela de 5 folhas para proporcionar resultados finais perfeitos. Agora é mais fácil liquidificar.
350 W
Jarro de plástico de 1,5 l
com filtro
2 velocidades e "Pulse"
Garantia total de 2 anos.
Todas as peças destacáveis podem ser lavadas na máquina de lavar a loiça.
Evite quebras com este jarro em plástico reforçado.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
thefifer
27/07/2012
United Kingdom
Great product & easy use/to clean
Fantastic sized jug, lots of power, easy to use, and easy to clean - what more could you ask for! The whole design of this blender is good, and delivers on all levels. I would happily recommend this model to anyone looking for a value for money product :-)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2004/70 Blender
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