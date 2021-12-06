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Viva CollectionVarinha ProMix

HR2650/90

4.6

| (431) Críticas | 95% recomendam este produto

Liquidifique. Feche. Siga!

A nova varinha da coleção ProMix Viva com vários acessórios ajuda-o a criar opções infinitas de petiscos e refeições saudáveis.

Ver todos os benefícios

Prepare ingredientes saborosos e desfrute em qualquer lugar.

Liquidifique. Feche. Siga!

  • Potência de liquidificação de 800 W

  • SpeedTouch com controlo de velocidade

  • Copo para levar

  • Fácil de limpar

Motor potente de 800 W para ótimos resultados

Motor potente de 800 W para ótimos resultados

O nosso motor potente e duradouro de 800 watts proporciona todo o poder de que necessita para preparar as suas refeições caseiras e saudáveis em apenas alguns minutos.

Tecnologia ProMix para misturas rápidas e mais consistentes

Tecnologia ProMix para misturas rápidas e mais consistentes

A Philips estabeleceu uma parceria com a Universidade de Estugarda para desenvolver a ProMix de forma a obter uma liquidificação mais rápida e consistente. A sua tecnologia avançada exclusiva tem a forma de um triângulo para proporcionar um fluxo ideal dos alimentos e o máximo desempenho com os melhores resultados em todas as utilizações.

Tecnologia SpeedTouch para um controlo perfeito da potência

Tecnologia SpeedTouch para um controlo perfeito da potência

Pretende obter mais potência no processo de liquidificação? Apenas precisa de pressionar o botão de aumento de potência. As suas velocidades variáveis intuitivas permitem-lhe aumentar facilmente a potência sem mudar as definições. Comece devagar para evitar salpicos e pressione gradualmente com mais força até alcançar a velocidade de que necessita para cada receita e ingrediente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

431

Críticas

95%

recomendam este produto

06/12/2021

Portugal

Portugal

O produto tem otima qualidade de fabrico

Muito bom para os meus batidos para ir à caminho do ginásio TOP

Pontos positivos

Rápida a liquidificar

Pontos negativos

Barulho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix

Data de utilização 2021-11-05

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix

Data de utilização 2021-11-05

24/07/2022

España

España

Comprador verificado

Súper práctico

Motor potente y todos los utensilios van bien. Yo venía de tener muchos años otra y está se siente que tiene más potencia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Batidora de mano ProMix Viva Collection HR2657/90

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Batidora de mano ProMix Viva Collection HR2657/90

16/01/2022

España

España

Comprador verificado

Calidad a un precio competitivo

Compré esta batidora guiándome por las reseñas de otros usuarios para sustituir otra que se me había estropeado. Mi primera impresión fue de un aparato robusto, potente y para mi sorpresa, menos ruidoso que otros. Hasta ahora me está dando muy buen resultado por lo que recomendaría su compra sin lugar a duda.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Batidora de mano ProMix

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Batidora de mano ProMix

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