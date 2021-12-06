Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Liquidifique. Feche. Siga!
A nova varinha da coleção ProMix Viva com vários acessórios ajuda-o a criar opções infinitas de petiscos e refeições saudáveis.
Potência de liquidificação de 800 W
SpeedTouch com controlo de velocidade
Copo para levar
Fácil de limpar
O nosso motor potente e duradouro de 800 watts proporciona todo o poder de que necessita para preparar as suas refeições caseiras e saudáveis em apenas alguns minutos.
A Philips estabeleceu uma parceria com a Universidade de Estugarda para desenvolver a ProMix de forma a obter uma liquidificação mais rápida e consistente. A sua tecnologia avançada exclusiva tem a forma de um triângulo para proporcionar um fluxo ideal dos alimentos e o máximo desempenho com os melhores resultados em todas as utilizações.
Pretende obter mais potência no processo de liquidificação? Apenas precisa de pressionar o botão de aumento de potência. As suas velocidades variáveis intuitivas permitem-lhe aumentar facilmente a potência sem mudar as definições. Comece devagar para evitar salpicos e pressione gradualmente com mais força até alcançar a velocidade de que necessita para cada receita e ingrediente.
4.6
de 5
431
Críticas
95%
recomendam este produto
Patada
06/12/2021
Portugal
O produto tem otima qualidade de fabrico
Muito bom para os meus batidos para ir à caminho do ginásio TOP
Pontos positivos
Rápida a liquidificar
Pontos negativos
Barulho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix
Data de utilização 2021-11-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix
Data de utilização 2021-11-05
Jonito87
24/07/2022
España
Comprador verificado
Súper práctico
Motor potente y todos los utensilios van bien. Yo venía de tener muchos años otra y está se siente que tiene más potencia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Batidora de mano ProMix Viva Collection HR2657/90
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Batidora de mano ProMix Viva Collection HR2657/90
Anabng
16/01/2022
España
Comprador verificado
Calidad a un precio competitivo
Compré esta batidora guiándome por las reseñas de otros usuarios para sustituir otra que se me había estropeado. Mi primera impresión fue de un aparato robusto, potente y para mi sorpresa, menos ruidoso que otros. Hasta ahora me está dando muy buen resultado por lo que recomendaría su compra sin lugar a duda.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Batidora de mano ProMix
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Batidora de mano ProMix