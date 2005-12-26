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Descontinuado

Robot de cozinha

HR7754/01

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Este robot topo de gama tem uma das tecnologias mais avançadas. A sua versatilidade é garantida pelo sistema exclusivo SmartControl que selecciona automaticamente as melhores definições para cada aplicação.

Ver todos os benefícios

Selecção de velocidade automática com SmartControl

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Sistema SmartControl

Sistema SmartControl

O sistema SmartControl selecciona automaticamente as melhores definições para cada aplicação.

Motor potente de 800 watts

Motor potente de 800 W para processar facilmente grandes quantidades.

33 functions

Especificações técnicas

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