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Descontinuado
HR7754/01
Resultados profissionais rápidos
Este robot topo de gama tem uma das tecnologias mais avançadas. A sua versatilidade é garantida pelo sistema exclusivo SmartControl que selecciona automaticamente as melhores definições para cada aplicação.
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Motor potente de 800 W para processar facilmente grandes quantidades.
Críticas