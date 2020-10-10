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Descontinuado

Colecção VivaRobot de cozinha

HR7762/90

4.2

| (93) Críticas | 89% recomendam este produto

Variedade de receitas máxima, esforço mínimo

Este robot de cozinha da Philips possui um formato compacto 3 em 1 com uma taça de 2 L, uma liquidificadora e um moinho. Possui ainda 4 discos em aço inoxidável que lhe permitem preparar muitas das suas receitas favoritas. Arrumação de acessórios incluída.

Ver todos os benefícios

Prepare bolos, gratinados e saladas caseiros e muito mais

Variedade de receitas máxima, esforço mínimo

  • 750 W

  • Forma compacta 3 em 1

  • taça de 2 l

  • Acessórios para + de 28 funções

Motor de 750 W para um processamento poderoso

Motor de 750 W para um processamento poderoso

Este robot de cozinha da Philips dispõe de um motor potente com 2 velocidades e função "Pulse", fornecendo-lhe potência e controlo para preparar as suas receitas favoritas.

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

A tecnologia PowerChop é uma combinação do formato da lâmina, do ângulo de corte e da taça interior que fornece resultados de corte superioriores, eficaz tanto em ingredientes macios como duros. Também é perfeita para preparar purés e misturar massas para bolo!

Acessórios para executar facilmente mais de 28 funções

Acessórios para executar facilmente mais de 28 funções

Os acessórios - laváveis na máquina de lavar loiça - são: pás de amassar para misturar e amassar preparados e massas; lâmina picadora em aço inoxidável para preparar carne e vegetais; vários discos para picar e ralar; liquidificadora resistente a quebras de 1 l para liquidificar, triturar e misturar vários ingredientes; um disco emulsionador para preparar, por ex., natas batidas e maionese; um moinho para moer, por ex. grãos de café

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

93

Críticas

89%

recomendam este produto

10/10/2020

Portugal

Portugal

Procurei um defeito e não encontrei.

Há dois anos que uso este robot de cozinha e tem sido muito útil em várias ocasiões, tais como picar a cebola e os alhos, laminar e ralar os legumes, moer grãos de café, ralar parmesão e outros queijos, picar gelo, fazer batidos, confecionar guacamole, patés, entre outras situações de uso diário que graças a este robot de cozinha, poupam imenso tempo! Foi difícil encontrar um defeito, recomendo muito!

Pontos positivos

Multifuncionalidade do equipamento

Pontos negativos

Integração dos vários equipamentos excedentes ao uso momentâneo em termos de arrumação na cozinha

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR7762/90 Food processor

Data de utilização 2018-10-10

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Data de utilização 2018-10-10

29/12/2017

Portugal

Portugal

É óptimo! Amigo das mamas

Estou apaixonada pelo processador é o meu novo melhor amigo! Todos os dias tenho que fazer frutas ou sopas para a minha bebé e este processador sem dúvida facilita me imenso a vida

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31/08/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente

Estoy muy contenta, lo utilizo casi todos los dias, hace masa para pizzas, monta nata, raya verduras con distintos grosores, corta lonchas, tiene la capacidad perfecta, el gazpacho andaluz queda en su punto, además el diseño de la licuadora es muy bonito y directamente la saco a la mesa. Son tantas las aplicaciones que tiene que me faltaria espacio para nombrarlas, los discos para cortar y rallar son de acero inoxidable viene perfectamente preparada para guardar todos los componentes.

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR7762/90 Robot de cocina

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