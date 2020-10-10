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Descontinuado
Variedade de receitas máxima, esforço mínimo
Este robot de cozinha da Philips possui um formato compacto 3 em 1 com uma taça de 2 L, uma liquidificadora e um moinho. Possui ainda 4 discos em aço inoxidável que lhe permitem preparar muitas das suas receitas favoritas. Arrumação de acessórios incluída.
750 W
Forma compacta 3 em 1
taça de 2 l
Acessórios para + de 28 funções
Este robot de cozinha da Philips dispõe de um motor potente com 2 velocidades e função "Pulse", fornecendo-lhe potência e controlo para preparar as suas receitas favoritas.
A tecnologia PowerChop é uma combinação do formato da lâmina, do ângulo de corte e da taça interior que fornece resultados de corte superioriores, eficaz tanto em ingredientes macios como duros. Também é perfeita para preparar purés e misturar massas para bolo!
Os acessórios - laváveis na máquina de lavar loiça - são: pás de amassar para misturar e amassar preparados e massas; lâmina picadora em aço inoxidável para preparar carne e vegetais; vários discos para picar e ralar; liquidificadora resistente a quebras de 1 l para liquidificar, triturar e misturar vários ingredientes; um disco emulsionador para preparar, por ex., natas batidas e maionese; um moinho para moer, por ex. grãos de café
4.2
de 5
93
Críticas
89%
recomendam este produto
Completini
10/10/2020
Portugal
Procurei um defeito e não encontrei.
Há dois anos que uso este robot de cozinha e tem sido muito útil em várias ocasiões, tais como picar a cebola e os alhos, laminar e ralar os legumes, moer grãos de café, ralar parmesão e outros queijos, picar gelo, fazer batidos, confecionar guacamole, patés, entre outras situações de uso diário que graças a este robot de cozinha, poupam imenso tempo! Foi difícil encontrar um defeito, recomendo muito!
Pontos positivos
Multifuncionalidade do equipamento
Pontos negativos
Integração dos vários equipamentos excedentes ao uso momentâneo em termos de arrumação na cozinha
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR7762/90 Food processor
Data de utilização 2018-10-10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR7762/90 Food processor
Data de utilização 2018-10-10
lumena
29/12/2017
Portugal
É óptimo! Amigo das mamas
Estou apaixonada pelo processador é o meu novo melhor amigo! Todos os dias tenho que fazer frutas ou sopas para a minha bebé e este processador sem dúvida facilita me imenso a vida
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR7762/90 Food processor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR7762/90 Food processor
Violante
31/08/2016
España
Comprador verificado
Excelente
Estoy muy contenta, lo utilizo casi todos los dias, hace masa para pizzas, monta nata, raya verduras con distintos grosores, corta lonchas, tiene la capacidad perfecta, el gazpacho andaluz queda en su punto, además el diseño de la licuadora es muy bonito y directamente la saco a la mesa. Son tantas las aplicaciones que tiene que me faltaria espacio para nombrarlas, los discos para cortar y rallar son de acero inoxidable viene perfectamente preparada para guardar todos los componentes.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR7762/90 Robot de cocina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR7762/90 Robot de cocina