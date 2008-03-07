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Descontinuado

Aluminium CollectionRobot de cozinha

HR7775/00

Excelência sem esforço

Este robot HR7775/00 da Philips inclui algumas das mais avançadas tecnologias. A sua versatilidade é assegurada por 10 acessórios que executam facilmente mais de 30 funções. Adicionalmente, este robot oferece-lhe um acessório de extracção de sumo profissional.

Ver todos os benefícios

Robot com acessório para extracção rápida de sumo

Excelência sem esforço

  • 1000 W

  • Forma compacta 3 em 1

  • taça de 3,4 l

Processamento até 200% mais rápido em comparação com outros robots

Processamento até 200% mais rápido em comparação com outros robots

Este robot é o primeiro a oferecer-lhe uma capacidade de processamento profissional. Graças ao seu tubo de alimentação extra-grande e ao filtro de micro-trituração metálico, pode processar a uma velocidade 200% mais rápida do que outros robots. E o seu design ergonómico torna-o fácil de limpar e arrumar.

Filtro de microtrituração patenteado, para obter mais sumo

Fabricado em aço inoxidável, o filtro de microtrituração patenteado permite-lhe para obter mais sumo, até à última gota.

10 acessórios para executar facilmente mais de 30 funções

10 acessórios para executar facilmente mais de 30 funções

Os acessórios, laváveis na máquina de lavar a loiça, incluem: pás de amassar para misturar, bater e amassar ingredientes mais pesados; uma lâmina de picar em aço inoxidável para preparar carne e legumes; dois discos metálicos para cortar e triturar (espessura média e fina); liquidificadora resistente a quebras de 1,5 L, para misturar, esmagar e mexer diferentes ingredientes; um espremedor para citrinos e varetas de amassar em forma de balão para bater ingredientes leves.

Especificações técnicas

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