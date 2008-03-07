10 acessórios para executar facilmente mais de 30 funções

Os acessórios, laváveis na máquina de lavar a loiça, incluem: pás de amassar para misturar, bater e amassar ingredientes mais pesados; uma lâmina de picar em aço inoxidável para preparar carne e legumes; dois discos metálicos para cortar e triturar (espessura média e fina); liquidificadora resistente a quebras de 1,5 L, para misturar, esmagar e mexer diferentes ingredientes; um espremedor para citrinos e varetas de amassar em forma de balão para bater ingredientes leves.