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Descontinuado
HR7775/00
Excelência sem esforço
Este robot HR7775/00 da Philips inclui algumas das mais avançadas tecnologias. A sua versatilidade é assegurada por 10 acessórios que executam facilmente mais de 30 funções. Adicionalmente, este robot oferece-lhe um acessório de extracção de sumo profissional.
1000 W
Forma compacta 3 em 1
taça de 3,4 l
Este robot é o primeiro a oferecer-lhe uma capacidade de processamento profissional. Graças ao seu tubo de alimentação extra-grande e ao filtro de micro-trituração metálico, pode processar a uma velocidade 200% mais rápida do que outros robots. E o seu design ergonómico torna-o fácil de limpar e arrumar.
Fabricado em aço inoxidável, o filtro de microtrituração patenteado permite-lhe para obter mais sumo, até à última gota.
Os acessórios, laváveis na máquina de lavar a loiça, incluem: pás de amassar para misturar, bater e amassar ingredientes mais pesados; uma lâmina de picar em aço inoxidável para preparar carne e legumes; dois discos metálicos para cortar e triturar (espessura média e fina); liquidificadora resistente a quebras de 1,5 L, para misturar, esmagar e mexer diferentes ingredientes; um espremedor para citrinos e varetas de amassar em forma de balão para bater ingredientes leves.
Críticas