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Descontinuado
HR7954/00
Resultados imbatíveis, mais simples do que imagina
Apresentamos a nova batedeira profissional da Philips - desempenho e versatilidade imbatíveis, mais fáceis do que imagina!
900 W, compacta
Taça em metal de 4 L
Formato simples 4 em 1
Motor potente de 900 W para resultados consistentes e imbatíveis.
A acção de mistura planetária permite que os acessórios para amassar, misturar e bater se desloquem num movimento exclusivo para trás e para a frente, em vez de um movimento apenas em círculo, alcançando todos os cantos da taça, o que resulta em ingredientes macios e bem misturados.
Taça em metal de 4 L grande e robusta permite amassar confortavelmente até 1300 g de massa para que possa preparar até 4 pizas de 30 cm ou 2 pães grandes de uma só vez. A pega em metal facilita o transporte e o esvaziamento, enquanto a protecção contra salpicos evita que os ingredientes salpiquem durante o processamento.
3.8
de 5
27
Críticas
Allys
25/05/2021
France
Super
Super je l’ai depuis 4 ans maintenant et il fait TOUT !!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine
laurentsolara
07/05/2015
France
Comprador verificado
très bon achat
robot très pratique et performant simple d'utilisation, complet
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine
cupi26
09/04/2015
France
Idéal
Maman de 3 enfants, j'ai pour principe de tout faire moi même. Quand j'ai reçu mon robot, je l'ai testé tout de suite en faisant des meringues. Il me simplifie vraiment la vie et je fais plus de pâtisseries et de brioches. L'appareil est simple d'utilisation et ne prend pas trop de place dans la cuisine. Je l'ai essayer, adopter je ne m'en passerai plus pour rien au monde.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine