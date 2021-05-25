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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Find your model number - export Philips Avance Collection Kitchen Machine HR7954/00
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Find your model number - export Philips Avance Collection Kitchen Machine HR7954/00
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

Descontinuado

Avance CollectionBatedeira profissional

HR7954/00

3.8

| (27) Críticas

Resultados imbatíveis, mais simples do que imagina

Apresentamos a nova batedeira profissional da Philips - desempenho e versatilidade imbatíveis, mais fáceis do que imagina!

Ver todos os benefícios

Bolo,pão,piza,bolachas,batidos,sopas e muito mais

Resultados imbatíveis, mais simples do que imagina

  • 900 W, compacta

  • Taça em metal de 4 L

  • Formato simples 4 em 1

Motor potente de 900 W para resultados consistentes e imbatíveis

Motor potente de 900 W para resultados consistentes e imbatíveis

Motor potente de 900 W para resultados consistentes e imbatíveis.

Acção de mistura planetária para ingredientes bem misturados

Acção de mistura planetária para ingredientes bem misturados

A acção de mistura planetária permite que os acessórios para amassar, misturar e bater se desloquem num movimento exclusivo para trás e para a frente, em vez de um movimento apenas em círculo, alcançando todos os cantos da taça, o que resulta em ingredientes macios e bem misturados.

Taça em metal de 4 L para até 1300 g de massa

Taça em metal de 4 L para até 1300 g de massa

Taça em metal de 4 L grande e robusta permite amassar confortavelmente até 1300 g de massa para que possa preparar até 4 pizas de 30 cm ou 2 pães grandes de uma só vez. A pega em metal facilita o transporte e o esvaziamento, enquanto a protecção contra salpicos evita que os ingredientes salpiquem durante o processamento.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

27

Críticas

25/05/2021

France

France

Super

Super je l’ai depuis 4 ans maintenant et il fait TOUT !!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

07/05/2015

France

France

Comprador verificado

très bon achat

robot très pratique et performant simple d'utilisation, complet

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

09/04/2015

France

France

Idéal

Maman de 3 enfants, j'ai pour principe de tout faire moi même. Quand j'ai reçu mon robot, je l'ai testé tout de suite en faisant des meringues. Il me simplifie vraiment la vie et je fais plus de pâtisseries et de brioches. L'appareil est simple d'utilisation et ne prend pas trop de place dans la cuisine. Je l'ai essayer, adopter je ne m'en passerai plus pour rien au monde.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7954/00 Robot de cuisine

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