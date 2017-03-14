Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
HRK00XM
Veja com clareza, conduza com maior segurança
Em comparação com outros kits que exigem ferramentas eléctricas, a nossa tecnologia avançada fornece resultados excelentes com um esforço mínimo e é simples de utilizar. Em quatro passos simples, os clientes podem obter resultados profissionais com necessitar de ferramentas eléctricas.
Com protecção UV
Este kit fornecer-lhe-á tudo o que necessita para limpar dois faróis de automóvel: - 1 embalagem de pré-tratamento à base de água (29,5 ml) - 1 embalagem de detergente/polimento (29,5 ml) 1 embalagem de restaurador/prolongador de brilho (29,5 ml) - 1 unidade de lixa de 600 (grossa) - 1 unidade de lixa de 1500 (média) - 1 unidade de lixa de 2000 (fina) - 10 folhas de papel absorvente - 1 par de luvas (tamanho único)
3.5
de 5
11
Críticas
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Blanky
01/08/2016
Italia
Ottimo Fa il Suo
utilizato per pulire i fari di una clio , il risultato e stato meglio di quanto mi aspettavo , a confronto con altri prdotti che ho utilizzato questo e risultato meglio , consiglio di utilizzare un trapano ( e bisogna acquistare la carta abrasiva 1500 pezzi piu grossi quella che c'è non basta ed e scomoda ) , non e cosi semplice di come la fanno , ci vuole piu tempo , almeno 1 h , ma il risultato e garantito .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari