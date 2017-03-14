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Restoration KitKit de restauração de faróis

HRK00XM

3.5

| (11) Críticas

Veja com clareza, conduza com maior segurança

Em comparação com outros kits que exigem ferramentas eléctricas, a nossa tecnologia avançada fornece resultados excelentes com um esforço mínimo e é simples de utilizar. Em quatro passos simples, os clientes podem obter resultados profissionais com necessitar de ferramentas eléctricas.

Ver todos os benefícios

Com protecção UV

Veja com clareza, conduza com maior segurança

  • Com protecção UV

Para limpeza de ambos os faróis

Este kit fornecer-lhe-á tudo o que necessita para limpar dois faróis de automóvel: - 1 embalagem de pré-tratamento à base de água (29,5 ml) - 1 embalagem de detergente/polimento (29,5 ml) 1 embalagem de restaurador/prolongador de brilho (29,5 ml) - 1 unidade de lixa de 600 (grossa) - 1 unidade de lixa de 1500 (média) - 1 unidade de lixa de 2000 (fina) - 10 folhas de papel absorvente - 1 par de luvas (tamanho único)

Alta qualidade e económico

Alta qualidade e económico

Não necessita de ferramentas eléctricas

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

11

Críticas

3

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

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Esta avaliação foi feita para Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

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20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

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01/08/2016

Italia

Italia

Ottimo Fa il Suo

utilizato per pulire i fari di una clio , il risultato e stato meglio di quanto mi aspettavo , a confronto con altri prdotti che ho utilizzato questo e risultato meglio , consiglio di utilizzare un trapano ( e bisogna acquistare la carta abrasiva 1500 pezzi piu grossi quella che c'è non basta ed e scomoda ) , non e cosi semplice di come la fanno , ci vuole piu tempo , almeno 1 h , ma il risultato e garantito .

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