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Philips SonicareHX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

HX8491/03

4.1

| (150) Críticas | 83% recomendam este produto

Ver todos os benefícios
Branqueia os dentes 2x melhor do que uma escova de dentes manual

Branqueia os dentes 2x melhor do que uma escova de dentes manual

A escova de dentes Philips Sonicare branqueia os dentes 2x melhor do que uma escova de dentes manual em apenas 1 semana. Remove até 100% mais manchas para deixar os dentes mais brancos em apenas 1 semana.

Desenvolvido para maximizar o movimento sónico

Desenvolvido para maximizar o movimento sónico

As cabeças da escova Philips Sonicare são vitais para a nossa tecnologia principal de movimentos da escova de alta amplitude e de alta frequência que executam mais de 31 000 vibrações da escova por minuto. A nossa incomparável tecnologia sónica leva toda a energia da pega até à ponta da cabeça da escova. Este movimento sónico cria uma ação dinâmica do fluido que melhora a passagem do fluido entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para proporcionar uma limpeza superior mas suave em cada utilização.

Até 99,9 % de remoção da placa bacteriana***

Até 99,9 % de remoção da placa bacteriana***

A AirFloss Ultra remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas.***

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4.1

de 5

150

Críticas

83%

recomendam este produto

10/08/2021

España

España

Comprador verificado

Freír sin aceite

Me gusta la facilidad de uso y limpieza, en el lavavajillas

Pontos positivos

Fríe realmente con ½ cucharilla de aceite para tres raciones de patatas.

Pontos negativos

20-26 min, aunque puedes hacer otras cosas sin preocuparte de la freidora.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8491/03 Limpieza completa

Data de utilização 2021-07-10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8491/03 Limpieza completa

Data de utilização 2021-07-10

29/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

WELL CLEANED TEETH

The Airfloss alone does an exceptional job of cleaning around the teeth in addition to its job of cleaning between the teeth. You need a towel around your neck to catch the splashing, though, and don't stand in front of a mirror ot you'll splash all over it. The Diamond cleaner does a really good job of brushing the teeth clean too.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

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Esta avaliação foi feita para HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

06/11/2020

France

France

Comprador verificado

Une hygiène dentaire en mode VIP Luxe

EXCELLENT PRODUIT effectivement le prix d’acquisition peut paraître dissuasif mais à chaque brossage+jet on a l’impression de sortir d’un détartrage chez le dentiste, juste incroyable.

Pontos positivos

Efficacité incroyable, praticité et facilité d’utilisation, design élégant, produit de grande qualité tenu de la charge (10 jrs)

Pontos negativos

Aucun

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Data de utilização 2019-10-06

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2019-10-06

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