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Descontinuado
A escova de dentes Philips Sonicare branqueia os dentes 2x melhor do que uma escova de dentes manual em apenas 1 semana. Remove até 100% mais manchas para deixar os dentes mais brancos em apenas 1 semana.
As cabeças da escova Philips Sonicare são vitais para a nossa tecnologia principal de movimentos da escova de alta amplitude e de alta frequência que executam mais de 31 000 vibrações da escova por minuto. A nossa incomparável tecnologia sónica leva toda a energia da pega até à ponta da cabeça da escova. Este movimento sónico cria uma ação dinâmica do fluido que melhora a passagem do fluido entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para proporcionar uma limpeza superior mas suave em cada utilização.
A AirFloss Ultra remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas.***
4.1
de 5
150
Críticas
83%
recomendam este produto
EduardoSalamanca
10/08/2021
España
Comprador verificado
Freír sin aceite
Me gusta la facilidad de uso y limpieza, en el lavavajillas
Pontos positivos
Fríe realmente con ½ cucharilla de aceite para tres raciones de patatas.
Pontos negativos
20-26 min, aunque puedes hacer otras cosas sin preocuparte de la freidora.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8491/03 Limpieza completa
Data de utilização 2021-07-10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8491/03 Limpieza completa
Data de utilização 2021-07-10
Baytrees
29/01/2017
United Kingdom
Comprador verificado
WELL CLEANED TEETH
The Airfloss alone does an exceptional job of cleaning around the teeth in addition to its job of cleaning between the teeth. You need a towel around your neck to catch the splashing, though, and don't stand in front of a mirror ot you'll splash all over it. The Diamond cleaner does a really good job of brushing the teeth clean too.
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Esta avaliação foi feita para HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
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Esta avaliação foi feita para HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
GregF
06/11/2020
France
Comprador verificado
Une hygiène dentaire en mode VIP Luxe
EXCELLENT PRODUIT effectivement le prix d’acquisition peut paraître dissuasif mais à chaque brossage+jet on a l’impression de sortir d’un détartrage chez le dentiste, juste incroyable.
Pontos positivos
Efficacité incroyable, praticité et facilité d’utilisation, design élégant, produit de grande qualité tenu de la charge (10 jrs)
Pontos negativos
Aucun
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Esta avaliação foi feita para HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Data de utilização 2019-10-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Data de utilização 2019-10-06