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Descontinuado

Recarga de limpeza

JC302/50

4.2

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

Conserve a sua máquina de barbear como nova

A recarga de limpeza para o sistema SmartClean proporciona-lhe uma forma cómoda para limpar, lubrificar e refrescar a sua máquina de barbear, para desfrutar da sensação de uma máquina nova todos os dias

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Para todos os sistemas SmartClean

Conserve a sua máquina de barbear como nova

  • Embalagem de 2

  • Limpa

  • Lubrifica

  • Refresca

O sistema de filtragem dupla limpa pêlos, espuma e gel

O sistema de filtragem dupla limpa pêlos, espuma e gel. A filtragem dupla exclusiva evita que os pêlos obstruam as suas cabeças de corte, mantendo um excelente desempenho da sua máquina de barbear.

A lubrificação activa reduz a fricção e o desgaste das lâminas

A lubrificação activa reduz a fricção e o desgaste das lâminas

O sistema de lubrificação activa reduz a fricção e o desgaste das cabeças de corte e das lâminas, mantendo o desempenho da máquina de barbear como novo durante mais tempo.

Limpa até 10 vezes melhor do que a água

Limpa até 10 vezes melhor do que a água

O sistema de filtragem dupla e a lubrificação activa deixam a sua máquina de barbear até 10 vezes mais limpa do que água simples

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

3
2

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Produkt ist sehr gut !

Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para JC302/50 Reinigungskartusche

Data de utilização 2019-09-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para JC302/50 Reinigungskartusche

Data de utilização 2019-09-25

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur

Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.

Pontos positivos

Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation

Pontos negativos

Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para JC302/50 Reinigungskartusche

Data de utilização 2020-03-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para JC302/50 Reinigungskartusche

Data de utilização 2020-03-23

03/03/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Alles in een!

Het scheerapparaat wordt zoals beschreven gereinigd, gesmeerd een geurt heerlijk fris in tegenstelling tot andere apparaten, die na verloop van tijd niet zo fris gaan ruiken door invloed van huidvet. Uitstekende oplossing van Philips.

Pontos positivos

Zie review

Pontos negativos

Het apparaat zelf is fragiele. Afwachten hoe duurzaam het is.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para JC302/50 Schoonmaakcartridge

Data de utilização 2019-09-03

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para JC302/50 Schoonmaakcartridge

Data de utilização 2019-09-03

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