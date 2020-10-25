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Descontinuado
Conserve a sua máquina de barbear como nova
A recarga de limpeza para o sistema SmartClean proporciona-lhe uma forma cómoda para limpar, lubrificar e refrescar a sua máquina de barbear, para desfrutar da sensação de uma máquina nova todos os dias
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S7930/16R1
S9974/35R1
S9974/55R1
Embalagem de 2
Limpa
Lubrifica
Refresca
O sistema de filtragem dupla limpa pêlos, espuma e gel. A filtragem dupla exclusiva evita que os pêlos obstruam as suas cabeças de corte, mantendo um excelente desempenho da sua máquina de barbear.
O sistema de lubrificação activa reduz a fricção e o desgaste das cabeças de corte e das lâminas, mantendo o desempenho da máquina de barbear como novo durante mais tempo.
O sistema de filtragem dupla e a lubrificação activa deixam a sua máquina de barbear até 10 vezes mais limpa do que água simples
4.2
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
Boyfri69
25/10/2020
Deutschland
Comprador verificado
Das Produkt ist sehr gut !
Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para JC302/50 Reinigungskartusche
Data de utilização 2019-09-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para JC302/50 Reinigungskartusche
Data de utilização 2019-09-25
MarkTyrone
23/04/2020
Deutschland
Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur
Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.
Pontos positivos
Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation
Pontos negativos
Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para JC302/50 Reinigungskartusche
Data de utilização 2020-03-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para JC302/50 Reinigungskartusche
Data de utilização 2020-03-23
Eigennaam
03/03/2020
Nederland
Comprador verificado
Alles in een!
Het scheerapparaat wordt zoals beschreven gereinigd, gesmeerd een geurt heerlijk fris in tegenstelling tot andere apparaten, die na verloop van tijd niet zo fris gaan ruiken door invloed van huidvet. Uitstekende oplossing van Philips.
Pontos positivos
Zie review
Pontos negativos
Het apparaat zelf is fragiele. Afwachten hoe duurzaam het is.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para JC302/50 Schoonmaakcartridge
Data de utilização 2019-09-03
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para JC302/50 Schoonmaakcartridge
Data de utilização 2019-09-03