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Descontinuado
Veja melhor, trabalhe melhor
A lâmpada para capot LED da Philips oferece um fluxo luminoso potente de 900 lúmenes para assegurar uma iluminação total da sua área de trabalho. Com a sua montagem telescópica ajustável, a lâmpada para capot LED irá iluminar todos os motores ou compartimentos interiores.
LED de alta qualidade
Fluxo luminoso ultra de 900 lm
Suporte telescópico com ganchos
Design ultra fino
O ângulo de feixe amplo de 100° proporciona a quantidade de luz exacta de que necessita e permitirá que foque a sua atenção em peças específicas.
A caixa robusta foi concebida para ambientes de trabalho difíceis e está em conformidade com a IK07
Montagem flexível que se estende de 1,2 a 1,7 metros com revestimento macio que protege a pintura do veículo para um posicionamento simples e flexível durante o trabalho.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
WB77
08/08/2017
Deutschland
Comprador verificado
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50
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