ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

LED Inspection lampsLâmpada para capot com fios CBL50

LPL24X1

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Veja melhor, trabalhe melhor

A lâmpada para capot LED da Philips oferece um fluxo luminoso potente de 900 lúmenes para assegurar uma iluminação total da sua área de trabalho. Com a sua montagem telescópica ajustável, a lâmpada para capot LED irá iluminar todos os motores ou compartimentos interiores.

Ver todos os benefícios

Ferramenta de iluminação profissional

Veja melhor, trabalhe melhor

  • LED de alta qualidade

  • Fluxo luminoso ultra de 900 lm

  • Suporte telescópico com ganchos

  • Design ultra fino

Ângulo de feixe amplo: até 100°

Ângulo de feixe amplo: até 100°

O ângulo de feixe amplo de 100° proporciona a quantidade de luz exacta de que necessita e permitirá que foque a sua atenção em peças específicas.

Estrutura robusta em alumínio

Estrutura robusta em alumínio

A caixa robusta foi concebida para ambientes de trabalho difíceis e está em conformidade com a IK07

Montagem flexível que se estende de 1,2 a 1,7 metros

Montagem flexível que se estende de 1,2 a 1,7 metros

Montagem flexível que se estende de 1,2 a 1,7 metros com revestimento macio que protege a pintura do veículo para um posicionamento simples e flexível durante o trabalho.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis