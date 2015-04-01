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Descontinuado
LPL32X1
Veja melhor, trabalhe melhor
A gambiarra LED ultra fina e recarregável da Philips é a ferramenta perfeita para uma inspecção rápida. A luz LED de alta qualidade flexível a 180° elimina todas as sombras. O seu gancho rotativo a 360° e o íman forte proporcionam um ambiente de trabalho com as mãos livres.
LED de alta qualidade
Intensa de 110 lm/Eco de 55 lm
Novo design flexível de 180°
Ultra fina e em tamanho de bolso
A gambiarra LED RCH5 tem uma cabeça flexível que se inclina até 180° para assegurar que detecta até o mais ínfimo dos detalhes.
O gancho ajustável e retráctil permite-lhe pendurar esta luz de trabalho profissional, deixando ambas as suas mãos livres para as tarefas necessárias.
As luzes de trabalho profissionais da Philips dispõem de LEDs potentes para uma luz branca intensa e um feixe amplo brilhante para vencer a escuridão. Concebida para optimizar a claridade e a visão, a luz branca de 6500 K também melhora o conforto visual para trabalhar sem fadiga.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas