ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

LED Inspection lampsLâmpada compacta recarregável RCH5

LPL32X1

Veja melhor, trabalhe melhor

A gambiarra LED ultra fina e recarregável da Philips é a ferramenta perfeita para uma inspecção rápida. A luz LED de alta qualidade flexível a 180° elimina todas as sombras. O seu gancho rotativo a 360° e o íman forte proporcionam um ambiente de trabalho com as mãos livres.

Ver todos os benefícios

Luz de trabalho LED compacta recarregável

Veja melhor, trabalhe melhor

  • LED de alta qualidade

  • Intensa de 110 lm/Eco de 55 lm

  • Novo design flexível de 180°

  • Ultra fina e em tamanho de bolso

Cabeça inclinável da lanterna a 180° para a máxima flexibilidade

Cabeça inclinável da lanterna a 180° para a máxima flexibilidade

A gambiarra LED RCH5 tem uma cabeça flexível que se inclina até 180° para assegurar que detecta até o mais ínfimo dos detalhes.

Gancho ajustável e retráctil de 360°

Gancho ajustável e retráctil de 360°

O gancho ajustável e retráctil permite-lhe pendurar esta luz de trabalho profissional, deixando ambas as suas mãos livres para as tarefas necessárias.

Combata a escuridão com luz natural suave

As luzes de trabalho profissionais da Philips dispõem de LEDs potentes para uma luz branca intensa e um feixe amplo brilhante para vencer a escuridão. Concebida para optimizar a claridade e a visão, a luz branca de 6500 K também melhora o conforto visual para trabalhar sem fadiga.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis