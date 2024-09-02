Potência concentrada - Luz até 400% mais brilhante

Domine a luz na estrada. Meticulosamente concebidas para despertar a sua paixão pela condução, as nossas lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200 proporcionam um desempenho inigualável e a visibilidade excecional que deseja durante a condução. Graças à nossa seleção exclusiva de LED e ao requinte meticuloso do produto, desfrutará de um brilho incomparável até 400% superior ao mínimo legal das lâmpadas de halogéneo. Veja melhor os sinais de trânsito com o seu espetro ideal único e melhore a sua visão da estrada à sua frente. As nossas lâmpadas permitem-lhe navegar com confiança.