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Domine a luz, desafie a escuridão
Desafie a escuridão com a Philips Ultinon Pro9200, o auge do desempenho de iluminação LED retrofit. Desfrute da potência da tecnologia LED de ponta com até 400%* de luminosidade melhorada numa das lâmpadas mais compactas no mercado.
LED-HL [≈HB3/HB4]
Luz até 400% mais brilhante
Ampla compatibilidade com frotas
Estilo e segurança topo de gama
Embalagem: 2
A gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina a potência da tecnologia LED com uma estrutura ultracompacta para se adaptar a qualquer aplicação de iluminação. Desfrute de uma área de ocupação 30% mais pequena do que a da sua antecessora, concebida para uma instalação sem esforço, mesmo nos faróis mais estreitos. A retromontagem é fácil, oferecendo aos condutores apaixonados e aos mais interessados em personalização uma funcionalidade sem complicações.
Domine a luz na estrada. Meticulosamente concebidas para despertar a sua paixão pela condução, as nossas lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200 proporcionam um desempenho inigualável e a visibilidade excecional que deseja durante a condução. Graças à nossa seleção exclusiva de LED e ao requinte meticuloso do produto, desfrutará de um brilho incomparável até 400% superior ao mínimo legal das lâmpadas de halogéneo. Veja melhor os sinais de trânsito com o seu espetro ideal único e melhore a sua visão da estrada à sua frente. As nossas lâmpadas permitem-lhe navegar com confiança.
Conduza de forma segura e precisa com a Philips Ultinon Pro9200. Graças ao posicionamento preciso dos chips LED nas nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro9200, tem luz exatamente onde precisa na estrada, sem encandear os veículos que circulam em sentido contrário. As nossas lâmpadas também dispõem da nossa inovadora tecnologia Philips SafeBeam, produzindo o melhor feixe utilizável e um padrão sem encandeamento. Isto significa uma visibilidade ideal durante a condução.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
As não homologadas pela ECE, não se destinam a utilização em estradas públicas. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.
A gama Philips Ultinon Pro9200 LED está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.