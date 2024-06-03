Encontre o anel adaptador certo para o seu veículo

As lâmpadas LED Philips HL [H7], H7* são adequadas para a maioria dos modelos de veículos, mas algumas podem necessitar de anéis adaptadores para garantir uma instalação segura. Para saber se necessita de anéis adaptadores adicionais para atualizar as lâmpadas para faróis do seu motociclo para LED, consulte as nossas listas de compatibilidade da Philips**.