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LUM11023X2/10
11023X2
LUM11023X2
Ajuste preciso e instalação fácil
Para instalar de forma segura lâmpadas LED para faróis no seu veículo, pode necessitar de adaptadores específicos do modelo. Os anéis adaptadores Philips asseguram que as nossas lâmpadas LED Philips H7 estão corretamente instaladas nos veículos que precisam delas.
Anéis adaptadores de tipo L
Embalagem de: 2 anéis adaptadores
Para LED HL [≈H7], H7
Aplicável a veículos de 24V
As lâmpadas LED Philips HL [H7], H7* são adequadas para a maioria dos modelos de veículos, mas algumas podem necessitar de anéis adaptadores para garantir uma instalação segura. Para saber se necessita de anéis adaptadores adicionais para atualizar as lâmpadas para faróis do seu camião para LED, consulte as nossas listas de compatibilidade da Philips**.
Os anéis adaptadores LED da Philips são fáceis de instalar e garantem um encaixe perfeito e uma fixação segura das lâmpadas LED H7 aos faróis dos veículos, quando necessário. Para saber mais sobre a instalação dos anéis adaptadores, pode aceder ao manual do utilizador na página de assistência da Philips***.
Os anéis adaptadores LED da Philips são fabricados em materiais duradouros e suportam as tensões físicas e térmicas da utilização automóvel. Foram testados nas condições mais difíceis para que possa desfrutar do desempenho único das nossas lâmpadas LED Philips HL [H7], H7 durante anos.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Disponível em philips.com/LEDcompatibility-check. Ter em atenção que a aprovação para utilização rodoviária da série Philips Ultinon Pro6000 só é válida quando instalada com os acessórios originais da Philips, quando necessário. Mais informações em Philips.com/roadlegalLED
Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações