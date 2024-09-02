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Accessories for LED upgradeAnéis adaptadores de tipo Q

LUM11024X2/10

11024X2

LUM11024X2

Ajuste preciso e instalação fácil

Para instalar de forma segura lâmpadas LED para faróis no seu veículo, pode necessitar de adaptadores específicos do modelo. Os anéis adaptadores Philips asseguram que as nossas lâmpadas LED Philips H7 estão corretamente instaladas nos veículos que precisam delas.

Ver todos os benefícios

Instalação perfeita da HL [≈H7], H7-LED

Ajuste preciso e instalação fácil

  • Anéis adaptadores de tipo Q

  • Embalagem de: 2 anéis adaptadores

  • Para LED HL [≈H7], H7

  • Aplicável a veículos de 12 V

Encontre o anel adaptador certo para o seu veículo

As lâmpadas LED Philips HL [H7], H7* são adequadas para a maioria dos modelos de veículos, mas algumas podem necessitar de anéis adaptadores para garantir uma instalação segura. Para saber se necessita de anéis adaptadores adicionais para atualizar as lâmpadas para faróis do seu automóvel para LED, consulte as nossas listas de compatibilidade da Philips**.

Fácil de instalar

Os anéis adaptadores LED da Philips são fáceis de instalar e garantem um encaixe perfeito e uma fixação segura das lâmpadas LED H7 aos faróis dos veículos, quando necessário. Para saber mais sobre a instalação dos anéis adaptadores, pode aceder ao manual do utilizador na página de assistência da Philips***.

Material resistente para um desempenho duradouro

Os anéis adaptadores LED da Philips são fabricados em materiais duradouros e suportam as tensões físicas e térmicas da utilização automóvel. Foram testados nas condições mais difíceis para que possa desfrutar do desempenho único das nossas lâmpadas LED Philips HL [H7], H7 durante anos.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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Avisos legais

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Disponível em philips.com/LEDcompatibility-check. Ter em atenção que a aprovação para utilização rodoviária da série Philips Ultinon Pro6000 só é válida quando instalada com os acessórios originais da Philips, quando necessário. Mais informações em Philips.com/roadlegalLED

  3. Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações