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Solução 3 em 1
Desfrute da solução 3 em 1* para avisos no painel de instrumentos e problemas de iluminação das lâmpadas LED da Philips com os adaptadores CANbus da Philips. Os adaptadores CANbus da Philips asseguram um desempenho fiável e duradouro das suas lâmpadas LED em condições de condução reais.
Para a retromontagem LED [≈HIR2/HB3/4]
Evitar erro de sinal e luz
Instalação fácil
Design à prova de água
Por vezes, ao instalar lâmpadas LED retrofit, o consumo de energia inferior do LED é interpretado pelo sistema de segurança do automóvel como uma avaria das lâmpadas. Isto irá apresentar um sinal de erro no painel de instrumentos enquanto as lâmpadas LED funcionam na perfeição. Para evitar este inconveniente, recomendamos a utilização de um adaptador CANbus da Philips. O adaptador CANbus da Philips para as lâmpadas LED HL [HB3/HB4] e HL [HIR2] da Philips liga-se ao sistema de segurança integrado para automóveis para eliminar mensagens de erro falsas no painel de instrumentos. Os condutores podem desfrutar das suas lâmpadas LED da Philips com tranquilidade.
O menor consumo de energia das lâmpadas LED pode, por vezes, criar problemas de variação de corrente, resultando na redução do desempenho das lâmpadas LED para faróis. Com uma função inteligente 3 em 1, o nosso adaptador CANbus da Philips oferece uma função de condensador adicional, evitando oscilações e problemas de regulação da luz. Desfrute do melhor das suas lâmpadas LED retrofit da Philips com a mais recente geração de adaptadores CANbus da Philips.
Todos os modelos de veículos são diferentes; a maioria não necessita de um adaptador CANbus da Philips quando se reajusta às luzes LED! Para saber se é necessário um adaptador CANbus da Philips para o seu modelo de veículo, visite o nosso site da Philips e consulte a nossa lista de compatibilidade online mais recente**.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas
Evite falsos avisos do painel de instrumentos, evite a cintilação e problemas de escurecimento da luz
Testamos continuamente as nossas lâmpadas e acessórios com mais modelos de veículos e atualizamos regularmente a nossa lista de compatibilidade. Se o modelo do seu veículo ainda não estiver listado, este ainda não foi testado. Contacte o nosso apoio ao cliente.
Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações
3 anos de garantia (2 anos padrão e 1 ano alargada). Visite philips.com/auto-warranty para se registar para obter uma garantia alargada