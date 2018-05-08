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Descontinuado

Sistema micro com componente DVD

MCD183/12

4

| (8) Críticas | 88% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Desfrute de som cinematográfico envolvente com o sistema micro com componente DVD da Philips. O sistema de altifalantes com potência de saída total de 100 W RMS permite-lhe sentir todos os efeitos sonoros. Inclui ainda USB Directo para reprodução de fotografias e música.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música e filmes fantásticos

Obcecado pelo som

  • 100 W

  • subwoofer

Funções de despertar e temporizador

Funções de despertar e temporizador

Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.

Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

O Varrimento progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

8

Críticas

88%

recomendam este produto

2
1

08/05/2018

España

España

buen producto, mal control remoto

el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCD183 DVD Micro Theater

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCD183 DVD Micro Theater

17/07/2011

Italia

Italia

un acquisto che rispetta la qualita

un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica

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Esta avaliação foi feita para MCD183 Sistema micro DVD Component

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCD183 Sistema micro DVD Component

09/08/2010

España

España

Equipo bastante completo

El equipo es bastante completo con respecto a su conectividad. Deja que desear el sonido, si estas acostumbrado a la alta fidelidad, definitivamente no es tu equipo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCD183 Microcadena DVD por componentes

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