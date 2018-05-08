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Descontinuado
Obcecado pelo som
Desfrute de som cinematográfico envolvente com o sistema micro com componente DVD da Philips. O sistema de altifalantes com potência de saída total de 100 W RMS permite-lhe sentir todos os efeitos sonoros. Inclui ainda USB Directo para reprodução de fotografias e música.
100 W
subwoofer
Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.
O Varrimento progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.
Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.
4.0
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
selwin
08/05/2018
España
buen producto, mal control remoto
el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCD183 DVD Micro Theater
Sim, recomendo este produto
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cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCD183 Sistema micro DVD Component
Sim, recomendo este produto
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AngelGr
09/08/2010
España
Equipo bastante completo
El equipo es bastante completo con respecto a su conectividad. Deja que desear el sonido, si estas acostumbrado a la alta fidelidad, definitivamente no es tu equipo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCD183 Microcadena DVD por componentes
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