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Descontinuado

Sistema micro de som clássico

MCM207/12

4

| (8) Críticas | 86% recomendam este produto

Obcecado pelo som

A boa qualidade de som está nas suas mãos com o sistema de música micro clássico da Philips. Reproduza a sua música favorita em MP3/WMA utilizando o USB Directo ou MP3 Link. Altifalantes elegantes para um visual clássico que nunca passa de moda.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

  • Cassete

Leitor de cassetes com paragem automática

Leitor de cassetes com paragem automática

0

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

8

Críticas

86%

recomendam este produto

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Esta avaliação foi feita para MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Esta avaliação foi feita para MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

22/05/2019

España

España

Para mi es muy elegante,y un poquito caprichoso

Digo un poco caprichoso a la hora de reproducir cds,algunos saltan,pero para mi no es molesto,hay que buscar en internet el programa adecuado de grabacion,nada mas. Fue un regalazo de mi hermano y la verdad fue un acierto. Con cassette en la parte superior y su bandeja motorizada,y su sonido nitido,es un deleite para los oidos. Yo de los saltos,ni caso,porque la culpa no puede ser de la philips mcm207/12,sino de suciedad en los cds, arañazos,suciedad en la lente... Un saludo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM207 Microcadena clásica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM207 Microcadena clásica

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