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Descontinuado
Obcecado pelo som
Desfrute da sua música no iPhone/iPod com um som excepcional através do sistema micro Hi-Fi MCM280D da Philips. Com um design elegante, também carrega o seu iPhone/iPod enquanto este reproduz, ripa CD para MP3 e reproduz música MP3/WMA de dispositivos portáteis via USB Directo.
base para iPhone/iPod
Este sistema tem 60 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM280D Slank microgeluidssysteem
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